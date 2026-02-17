Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrer übersieht Fußgänger

Schwere Verletzungen zog sich ein Jugendlicher am Montag bei einem Unfall in Heidenheim zu.

Kurz nach 21 Uhr fuhr ein 51-Jähriger in der Bergstraße in stadteinwärtiger Richtung. An einer Einmündung bog er nach rechts in die Kastorstraße ab. Dort querte ein 16-Jähriger von links nach rechts die Kastorstraße. Der VW Fahrer übersah wohl den Fußgänger, der einen E-Scooter schob, und erfasste ihn frontal. Durch die Kollision schleuderte der Jugendliche über die Motorhaube und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

