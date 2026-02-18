Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Einfahren

Am Dienstag achtete eine 71-Jährige in Ulm nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr. Die 71-jährige VW-Fahrerin fuhr in der Haßlerstraße. Beim Einfahren in die Illerstraße übersah sie wohl aus Unachtsamkeit einen 38-Jährigen mit seinem Pkw. Dieser hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben fahrbereit. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5.000 Euro.

