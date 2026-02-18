POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Einfahren
Am Dienstag achtete eine 71-Jährige in Ulm nicht auf den Verkehr.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr. Die 71-jährige VW-Fahrerin fuhr in der Haßlerstraße. Beim Einfahren in die Illerstraße übersah sie wohl aus Unachtsamkeit einen 38-Jährigen mit seinem Pkw. Dieser hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben fahrbereit. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5.000 Euro.
++++0309173
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell