POL-UL: (BC) Pflummern - Laster kommt von der Straße ab

Am Dienstag war die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Mercedes Laster auf der Landesstraße 275 zwischen Pflummern und Friedingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer des Laster Gespanns nach links von der Straße ab. Der Laster prallte gegen einen Baum und blieb dort stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Mann. Er kam in ein Krankenhaus. Die Bergung zog sich über mehrere Stunden hin und musste durch ein Spezialunternehmen durchgeführt werden. Gegen 20.20 Uhr wurde die Vollsperrung der Landesstraße wieder aufgehoben. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0304991

