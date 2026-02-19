POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Gebäudebrand
Hoher Sachschaden entstand bei einem Feuer am Donnerstag.
Ulm (ots)
Kurz nach 2 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand in der Straße Michelsberg aus. Im Bereich von als Monteursunterkünften genutzten Appartments gab es zunächst eine starke Rauchentwicklung, die sich später zu einem Feuer entwickelte. Die Bewohner konnten allesamt unverletzt ihre Unterkunft verlassen. Die Brandursache ist bislang nicht klar. Ein vorläufiger Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.
