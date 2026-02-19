Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unfall bei Glätte /Am Mittwoch verlor ein 26-Jähriger auf der L275 bei Bad Buchau die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem Audi auf der L275 von Bad Buchau-Kappel in Richtung Schussenried. Wegen Schneeglätte verlor er die Kontrolle und kam mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein Sattelzug entgegen. Obwohl der 30-jährige Lkw-Fahrer noch versuchte mit seinem Scania auszuweichen, stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen. Anschließend prallte Audi noch gegen die Leitplanken. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten den leichte verletzten Audi-Fahrer in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Audi wird auf 10.000 Euro, der am Lkw auf 8.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an den Leitplanken muss noch ermittelt werden.

++++0315248

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

