Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Geschäft

Am frühen Donnerstagmorgen stahlen Unbekannte in Geislingen Schmuck aus einem Juwelier.

Ulm (ots)

Gegen 4.00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe an einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße ein. Dann griffen sie durch das zerborstene Schaufenster und stahlen den Schmuck aus der Auslage. Nur kurze Zeit später waren die Täter bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die mutmaßlich zwei Täter den Goldschmuck aus den Auslagen, ohne das Geschäft zu betreten. Zeugen beobachteten, wie die Einbrecher zu Fuß über die Kreuzgasse und die Lange Gasse in Richtung der Gartenstraße flüchteten. Beide waren wohl dunkel gekleidet und trugen helle Mützen. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten die Spuren am Tatort. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/93270 entgegen.

++++0316662

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell