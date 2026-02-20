Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto angefahren und abgehauen

Am Mittwoch flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr parkte der Skoda Octavia im Parkweg. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen das geparkte Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte dies beim Ein- oder Ausparken geschehen sein. Aufgrund der massiven Beschädigungen am Heck des Fahrzeuges, muss der Verursacher den Unfall bemerkt haben. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin werden Zeugen gesucht. Der Sachschaden am Skoda beträgt etwa 5.000 Euro.

