POL-UL: (UL) Blaustein - Ins Schleudern geraten

Am Donnerstag überschlug sich bei Weidach ein Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Kleintransporter von Bermaringen in Richtung Weidach. Dort herrschten winterliche Straßenverhältnisse und der Mann war zu schnell unterwegs. Sein Mercedes geriet ins Schleudern und überschlug sich. Auf der rechten Fahrzeugseite blieb das Fahrzeug auf dem nebenan verlaufenden Radweg liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Für die Bergung des Transporters musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

