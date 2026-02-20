Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag kam es in Königsbronn zu einem Unfall mit Blechschaden.

Ulm (ots)

Um 10.15 Uhr war eine 54-Jährige in der Mozartstraße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Kia nach links auf ein Grundstück abbiegen. Zeitgleich kam ihr ein 37-Jähriger mit einem Mercedes Lieferwagen entgegenkam. Dessen 37-jähriger Fahrer hatte Vorrang. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) hat den Unfall aufgenommen. Auch der Fahrer des Lieferwagens wurde verwarnt, da er in dem Wohngebiet mutmaßlich zu schnell fuhr. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

