Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Unfall beim Abbiegen
Am Donnerstag kam es in Königsbronn zu einem Unfall mit Blechschaden.

Ulm (ots)

Um 10.15 Uhr war eine 54-Jährige in der Mozartstraße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Kia nach links auf ein Grundstück abbiegen. Zeitgleich kam ihr ein 37-Jähriger mit einem Mercedes Lieferwagen entgegenkam. Dessen 37-jähriger Fahrer hatte Vorrang. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) hat den Unfall aufgenommen. Auch der Fahrer des Lieferwagens wurde verwarnt, da er in dem Wohngebiet mutmaßlich zu schnell fuhr. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

