POL-UL: (GP) Göppingen - Gartenhütte angezündet
In der Nacht auf Freitag rückte die Feuerwehr in Göppingen zu einem Brand aus.
Ulm (ots)
Kurz nach 1.30 Uhr wurde ein Zeuge auf den Brand in der Blumenstraße aufmerksam. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 19 Personen aus und löschte die brennende Gartenhütte. Die Holzhütte brannte vollständig nieder. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann ermittelt nun die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360).
