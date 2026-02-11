Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Haren (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es gegen 11:15 Uhr im Bereich Marienstraße / B408 in Haren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 73-jähriger Fahrer eines Kia Sportage befuhr die Marienstraße in Richtung Oberlangen Straße und beabsichtigte, nach links auf die B408 in Fahrtrichtung Niederlande abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Fahrer eines Skoda Octavia, der die B408 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Haren befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell