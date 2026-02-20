Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen zwei Autos in Allmendingen zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Der 97-Jährige fuhr im Siegentalweg und bog nach rechts auf die B492 ab. Dabei übersah der Fahrer des Opels den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroen. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die Autos stießen zusammen. Der Citroen wurde von der Straße geschleudert und kam im Graben zum Stehen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den total beschädigten Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

