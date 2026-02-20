PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vorfahrt missachtet
Am Donnerstag stießen zwei Autos in Allmendingen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Der 97-Jährige fuhr im Siegentalweg und bog nach rechts auf die B492 ab. Dabei übersah der Fahrer des Opels den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroen. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die Autos stießen zusammen. Der Citroen wurde von der Straße geschleudert und kam im Graben zum Stehen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den total beschädigten Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0320772(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren