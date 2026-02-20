Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot a.d. Rot - Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige in der Straße Kreuzmühle und kam aus Richtung Rot. Von links fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes aus einer Ausfahrt aus und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Seat. Die Autos streiften sich. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen.

+++++++ 0319692(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell