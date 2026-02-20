POL-LIP: Lemgo. Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Woldemarstraße kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (18./19.02.2026; 16:00 bis 07:00 Uhr) zu einem Diebstahl aus einem VW. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem am Fahrbahnrand abgestellten Handwerkerfahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Werkzeugkoffer aus dem Bulli entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird ...

