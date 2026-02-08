PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in ein Gartengrundstück

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 05.02.2026 zum 06.02.2026 wurde in der Ortslage Liebstedt durch unbekannte Täter eine Gartengrundstückstür und in der Folge das Scheunentor auf dem Grundstück aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

