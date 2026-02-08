LPI-J: Einbruch in ein Gartengrundstück
Apolda (ots)
Im Zeitraum vom 05.02.2026 zum 06.02.2026 wurde in der Ortslage Liebstedt durch unbekannte Täter eine Gartengrundstückstür und in der Folge das Scheunentor auf dem Grundstück aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden.
