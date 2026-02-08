LPI-J: Computerbetrug in Jena-Ost

Weimar (ots) - Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Magdala gerufen. Hier verschaffte sich der bislang unbekannte Täter im Laufe des Vormittages Zutritt zum Einfamilienhaus über ein gekipptes Kellerfenster. Folglich ist man durch den Kellerbereich in den Wohnbereich gelangt und durchwühlte auf allen Etagen mehrere Schränke und Schubladen. Der oder die unbekannten Täter konnten diversen Goldschmuck im Wert von rund 2800,00 ...

mehr