Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Computerbetrug in Jena-Ost

Jena (ots)

Am 06.02.26 wurde die Polizei Jena über einen Computerbetrug informiert. Hierbei wurde vom Konto des Geschädigten, aufgrund von unrechtmäßig erlangten Zahlungsdaten, Gelder in geringer Höhe abgebucht. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt und den Hintergründen dauern derzeit an. Die Polizei Jena weist in diesem Zusammenhang nochmals auf das Deliktsphänomen "Computerbetrug" hin. Bleiben Sie stets aufmerksam, welche persönlichen Daten Sie im Internet preisgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

