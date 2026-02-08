PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt erwischt

Weimar (ots)

Am späten Freitagabend wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Weimar auf einen Mopedfahrer aufmerksam, welcher über den Goetheplatz in der Weimarer Innenstadt fuhr. Bei Erblicken der Beamten versuchte der Fahrer in die Gerhart-Hauptmann-Straße zu flüchten. Im Rahmen der Nacheile konnte der Mopedfahrer jedoch in der Schwanseestraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde schnell klar, weshalb der 16-jährige Fahrer vor der Polizei flüchtete: dieser war nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis. Hinzu kam, dass der Jugendliche das Moped, was seiner Großmutter gehörte, unbefugt in Gebrauch nahm. In der Folge wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

In der Nacht zum Sonntag befuhren die Beamten der Polizeiinspektion Weimar erneut den Goetheplatz. Hierbei fiel ihnen ein E-Scooter auf, welcher nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Beamten unterzogen den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich beim Fahrer um den 16-jährigen Mopedfahrer von Freitagnacht handelte. Ihm wurde erneut die Weiterfahrt untersagt und er in der Folge an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:04

    LPI-J: Einbruch am Tage

    Weimar (ots) - Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Magdala gerufen. Hier verschaffte sich der bislang unbekannte Täter im Laufe des Vormittages Zutritt zum Einfamilienhaus über ein gekipptes Kellerfenster. Folglich ist man durch den Kellerbereich in den Wohnbereich gelangt und durchwühlte auf allen Etagen mehrere Schränke und Schubladen. Der oder die unbekannten Täter konnten diversen Goldschmuck im Wert von rund 2800,00 ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:02

    LPI-J: Einbruch bei Abwesenheit

    Weimar (ots) - Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Legefeld gerufen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit sich in Abwesenheit der 95-jährigen Hauseigentümerin Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Durch Aufhebeln der Glastür am Wintergarten gelangte der bislang unbekannte Täter in das Innere des Hauses und durchlief nachfolgend das gesamte Gebäude. Auf welche Höhe sich das Beutegut beläuft ist derzeit noch ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 06:33

    LPI-J: E-Scooter unter BtM-Einfluß geführt

    Jena (ots) - Bei der Kontrolle eines E-Scooter Fahrers am 06.Februar 2026 gegen 17:30 Uhr in Kahla, Saale Holzland Kreis, wurde bei dem 43-jährigen Fahrer festgestellt, daß er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren