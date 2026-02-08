Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt erwischt

Weimar (ots)

Am späten Freitagabend wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Weimar auf einen Mopedfahrer aufmerksam, welcher über den Goetheplatz in der Weimarer Innenstadt fuhr. Bei Erblicken der Beamten versuchte der Fahrer in die Gerhart-Hauptmann-Straße zu flüchten. Im Rahmen der Nacheile konnte der Mopedfahrer jedoch in der Schwanseestraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde schnell klar, weshalb der 16-jährige Fahrer vor der Polizei flüchtete: dieser war nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis. Hinzu kam, dass der Jugendliche das Moped, was seiner Großmutter gehörte, unbefugt in Gebrauch nahm. In der Folge wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

In der Nacht zum Sonntag befuhren die Beamten der Polizeiinspektion Weimar erneut den Goetheplatz. Hierbei fiel ihnen ein E-Scooter auf, welcher nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Beamten unterzogen den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich beim Fahrer um den 16-jährigen Mopedfahrer von Freitagnacht handelte. Ihm wurde erneut die Weiterfahrt untersagt und er in der Folge an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

