LPI-J: Einbruch bei Abwesenheit
Weimar (ots)
Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Legefeld gerufen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit sich in Abwesenheit der 95-jährigen Hauseigentümerin Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Durch Aufhebeln der Glastür am Wintergarten gelangte der bislang unbekannte Täter in das Innere des Hauses und durchlief nachfolgend das gesamte Gebäude. Auf welche Höhe sich das Beutegut beläuft ist derzeit noch unbekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1000,00 EUR geschätzt. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell