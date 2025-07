Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - 91-Jährige wird an Haltestelle von Bus mitgezogen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag erlitt eine 91-jährige Frau nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Dame einen Linienbus gegen 16:45 Uhr an der Haltestelle Rösselsbrünnle in Rheinstetten-Mörsch verlassen und hielt sich dabei wohl am inneren Haltegriff der Tür fest. Noch bevor sie diesen loslassen konnte, schlossen sich die Türen und die Frau wurde zwischen Tür und Fahrzeug eingeklemmt. Beim Anfahren des Busses zog das Fahrzeug die 91-Jährige mehrere Meter mit, bis der Busfahrer die Situation erkannte und anhielt.

Nach aktuellem Kenntnisstand verletzte sich die 91-Jährige nur leicht, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

