Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 07.02.2026 in Jena

Jena (ots)

Am 7. Februar 2026 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz zur Absicherung einer angemeldeten Versammlung in Jena durch. Thematisch bezog sich die Versammlung auf das vom Anmelder geschilderte Motto "Von Jena bis Budapest: Grenzenlose Solidarität gegen Rechten Terror und autoritären Kapitalismus - Freiheit für Maja". Die LPI Jena handelte dabei mit dem Ziel, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu schützen sowie die erlassenen, versammlungsrechtlichen Auflagen durchzusetzen. An der Versammlung, die auf dem Holzmarkt begann, sind in der Spitze circa 700 Teilnehmer gezählt worden. Der Aufzug erstreckte sich über die angemeldete Strecke mit vereinzelten Vorkommnissen, insbesondere dem Zünden von Pyrotechnik. Insgesamt sind bei dem Einsatzgeschehen vier Straftaten erfasst worden. Es wurde unter anderem ein Verstoß wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Neben den festgestellten Straftaten wurden auch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Einsatzbewältigung erhielt die LPI Jena Unterstützung aus mehreren Thüringer Polizeibehörden.

