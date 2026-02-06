LPI-J: Kellereinbruch in Weimar
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Keller im Norden von Weimar eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Außentür auf und begaben sich dann zu den einzelnen Kellerabteilen. Diese wurden ebenfalls aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. Insgesamt erbeuteten die Täter Wertsachen im Wert von über 500 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
