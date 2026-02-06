Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Bankmitarbeiterin

Weimar (ots)

Eine Mitarbeiterin in einer Zahnarztpraxis in Weimar erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese erklärte, dass zwei Banküberweisungen fälschlicherweise durch die Praxis getätigt wurden. Sie gab an, dass man dies nun rückgängig machen müsste. In der Folge gab die Frau zwei Buchungen in einem Wert von knapp 20.000 Euro frei. Nachdem der Schwindel aufflog, ließ die Praxis direkt das Konto sperren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

