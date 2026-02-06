LPI-J: Politische Schmierereien

Jena (ots) - Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Jena-Göschwitz beobachteten am Donnerstagabend einen Mann, welcher ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollte. Sie stoppten ihn und riefen die Polizei. Die Beamten stellten neben dem Diebesgut aus dem Drogeriemarkt noch weiteres mutmaßliches Diebesgut von einem anderen Geschäft fest. Die Sachen der Drogerie wurden den Mitarbeitern wieder ausgehändigt. Die restlichen Gegenstände stellten die Beamten sicher. ...

