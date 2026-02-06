LPI-J: Politische Schmierereien
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag eine Graffitischmiererei am Bahnhof übersprüht. Er strich ein Wort mit grüner Farbe durch und fügte eine eigene Botschaft hinzu. Die jeweiligen Äußerungen stammten offensichtlich aus zwei verschiedenen politischen Lagern. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den jeweiligen Tätern gibt es bisher nicht.
