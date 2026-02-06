Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug gerade noch abgewendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Eine 73-Jährige hatte sich einen gebrauchten Computer gekauft. Als sie am Donnerstag mehrere Treiber installierte, wurde ein Fenster auf dem Bildschirm geöffnet. Sie wurde aufgefordert einen Fernzugriff zu installieren und zu öffnen. Dem kam die Frau nach. Über den Fernzugriff wurde nun das Online-Banking der Frau aufgerufen. Nun sollte sie sich einloggen. Doch die Frau erkannte, dass die Täter es auf ihr Geld abgesehen hatten. Sie stoppte den Prozess und versuchte ihre Bank zu kontaktieren. Nachdem dies fehlschlug, rief sie die Polizei. Nach ersten Ermittlungen wollten die Täter über 2.000 Euro erbeuten. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

