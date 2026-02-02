Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B42; Aufhebung Vollsperrung

Lahnstein (ots)

Die Vollsperrung auf der B 42 konnte wieder aufgehoben werden. Es ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Vorfahrtsunfall an der AS Oberlahnstein. Den ersten Feststellungen zufolge missachtete ein PKW-Fahrer, welcher aus Koblenz kommend nach links in Rtg. Oberlahnstein abbiegen wollte, einen entgegenkommenden LKW aus Rtg. Braubach. Die Insassen beider beteiligten Fahrzeuge wurden zwecks medizinischer Abklärungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensbedrohliche Verletzungen sind auszuschließen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Lahnstein, zwei Rettungs- und ein Notarztwagen. Aufgrund der Vollsperrung mussten die Polizeien Lahnstein und Koblenz umfangreiche Ableitungsmaßnahmen entlang der B 42 vornehmen.

