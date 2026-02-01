PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Serie von Wohnungseinbrüchen in Ein- und Mehrfamilienhäuser

Boppard - OT Buchholz (ots)

Am Abend des 31.01.2026 kam es im Bopparder Ortsteil Buchholz zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils über rückwärtige Terrassen- bzw. Fenstertüren gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde überwiegend Schmuck und Bargeld. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht in den betroffenen Häusern und Wohnungen.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Boppard-Buchholz gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zur setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard

Telefon: 06742 -8090
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

