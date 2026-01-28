PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülheim-Kärlich/Industriegebiet - Getränketransporter sorgt für Verkehrschaos durch herabfallende Wasserkisten

Andernach (ots)

Derzeit befindet sich die Polizeiinspektion Andernach bei einer Verkehrsunfallaufnahme im Kreuzungsbereich der Industriestraße / L125 in Mülheim-Kärlich.

Ein mit Getränkekisten beladener LKW befuhr die L125 aus Richtung Mülheim-Kärlich kommend und wollte in das Industriegebiet einbiegen. Hierbei öffnete sich eine Ladefläche des Gespanns und unzählige Wasserflaschen und Kisten wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Es wurden mindestens zwei PKWs durch die verlorene Ladung beschädigt.

Derzeit ist die Einfahrt ins Industriegebiet aus Richtung L125 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
i.A. PHK Bauerfeind
Telefon: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

