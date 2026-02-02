PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Vollsperrung B 42 AS Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden muss die B 42 an der Abfahrt Oberlahnstein in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die B 42 im Bereich Lahnstein entweder durch die Stadt oder über Land zu umfahren!

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Zegrir, PHK
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de

