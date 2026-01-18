Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | Starke Rauchentwicklung im Treppenhaus

Neuss (ots)

Am Sonntag, den 18. Januar 2026, wurde die Feuerwehr um 18:42 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Wohngebäude mit Tiefgarage auf der Euskirchener Straße im Stadtteil Erfttal alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung feststellbar. Die Lage wurde umgehend erkundet. Dabei stellte sich heraus, dass Einrichtungsgegenstände im Kellerbereich in Brand geraten waren. Das Feuer hatte bereits zu einer erheblichen Verrauchung eines Treppenhauses geführt.

Ein Team ging unter Atemschutz und unter Nullsichtbedingungen mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte den Brand zügig ablöschen. Parallel wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, um das Treppenhaus sowie angrenzende Bereiche vom Brandrauch zu befreien. Bedingt durch den modernen Brandschutz des Gebäudes begrenzte sich der starke Raucheintrag auf den Treppenraum.

Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Insgesamt waren rund 36 Einsatzkräfte mit mehreren Löschfahrzeugen, Drehleitern, Sonderfahrzeugen sowie dem Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Einsatz war gegen 20:12 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell