LPI-J: Kind angefahren
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Auto die Köstritzer Straße in Bad Klosterlausnitz stadteinwärts. Zugleich lief ein 9-Jähriger Junge über einen Fußgängerüberweg. Dies übersah mutmaßlich die Frau und traf das Kind. Dieses kam zu Fall und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Der Vater kümmerte sich um das Kind. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Umstände der Kollision wurde eingeleitet.
