Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Jena (ots)

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Jena-Göschwitz beobachteten am Donnerstagabend einen Mann, welcher ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollte. Sie stoppten ihn und riefen die Polizei. Die Beamten stellten neben dem Diebesgut aus dem Drogeriemarkt noch weiteres mutmaßliches Diebesgut von einem anderen Geschäft fest. Die Sachen der Drogerie wurden den Mitarbeitern wieder ausgehändigt. Die restlichen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Insgesamt erbeutete der 31-Jährige Gegenstände im Wert von über 150 Euro. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

