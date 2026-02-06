LPI-J: Alkohol am Steuer
Jena (ots)
Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße einen 42-Jährigen Mercedesfahrer kontrolliert. Dabei führten sie auch eine Alkoholkontrolle durch. Diese ergab einen ordnungswidrigen Promillewert. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeidienststelle. Dort wurde eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt. Es wurden ein Wert von 0,6 Promille gemessen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.
