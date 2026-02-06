Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht

Weimar (ots)

Ein 17-Jähriger lieferte sich mit seinen Freunden am Donnerstagabend eine Schneeballschlacht in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar. Dabei traf die Gruppe auch versehentlich ein Auto. Aus diesem stiegen sodann mehrere Personen aus und stellten den 17-Jährigen zur Rede. Einer der Männer schlug den Jugendlichen, sodass dieser zu Boden ging. Die Männer forderten ihn nun auf, in das Fahrzeug zu steigen. Dem kam er jedoch nicht nach. Ein Handy was der junge Mann in der Hand hielt wurde ihm abgenommen und die kleine Gruppe fuhr mit dem Auto davon. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten sofort Suchmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Wenig später fuhr das gesuchte Fahrzeug jedoch bei der Polizeidienststelle vor. Die mutmaßlichen Täter wurden identifiziert. Das Handy wurde herausgegeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Diebstahl wurde eingeleitet, um die genauen Umstände zu klären.

