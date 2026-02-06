PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen hinterm Steuer

Flurstedt (ots)

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und keine gültige Fahrerlaubnis - das war die gestrige Bilanz einer Verkehrskontrolle in Flurstedt. Kurz nach Mitternacht kontrollierte hier die Polizei einen 35-jährigen PKW-Fahrer. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Das Auto musste der 35-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 07:35

    LPI-J: Kellereinbruch in Weimar

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Keller im Norden von Weimar eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Außentür auf und begaben sich dann zu den einzelnen Kellerabteilen. Diese wurden ebenfalls aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. Insgesamt erbeuteten die Täter Wertsachen im Wert von über 500 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:35

    LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung nach Schneeballschlacht

    Weimar (ots) - Ein 17-Jähriger lieferte sich mit seinen Freunden am Donnerstagabend eine Schneeballschlacht in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar. Dabei traf die Gruppe auch versehentlich ein Auto. Aus diesem stiegen sodann mehrere Personen aus und stellten den 17-Jährigen zur Rede. Einer der Männer schlug den Jugendlichen, sodass dieser zu Boden ging. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:35

    LPI-J: Falsche Bankmitarbeiterin

    Weimar (ots) - Eine Mitarbeiterin in einer Zahnarztpraxis in Weimar erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese erklärte, dass zwei Banküberweisungen fälschlicherweise durch die Praxis getätigt wurden. Sie gab an, dass man dies nun rückgängig machen müsste. In der Folge gab die Frau zwei Buchungen in einem Wert von knapp 20.000 Euro frei. Nachdem der Schwindel aufflog, ließ die Praxis direkt das Konto sperren. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren