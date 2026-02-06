LPI-J: Unter Drogen hinterm Steuer
Flurstedt (ots)
Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und keine gültige Fahrerlaubnis - das war die gestrige Bilanz einer Verkehrskontrolle in Flurstedt. Kurz nach Mitternacht kontrollierte hier die Polizei einen 35-jährigen PKW-Fahrer. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Das Auto musste der 35-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.
