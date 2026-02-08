LPI-J: E-Scooter unter BtM-Einfluß geführt
Jena (ots)
Bei der Kontrolle eines E-Scooter Fahrers am 06.Februar 2026 gegen 17:30 Uhr in Kahla, Saale Holzland Kreis, wurde bei dem 43-jährigen Fahrer festgestellt, daß er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell