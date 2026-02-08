PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter unter BtM-Einfluß geführt

Jena (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooter Fahrers am 06.Februar 2026 gegen 17:30 Uhr in Kahla, Saale Holzland Kreis, wurde bei dem 43-jährigen Fahrer festgestellt, daß er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 19:00

    LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 07.02.2026 in Jena

    Jena (ots) - Am 7. Februar 2026 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz zur Absicherung einer angemeldeten Versammlung in Jena durch. Thematisch bezog sich die Versammlung auf das vom Anmelder geschilderte Motto "Von Jena bis Budapest: Grenzenlose Solidarität gegen Rechten Terror und autoritären Kapitalismus - Freiheit für Maja". Die LPI Jena handelte ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:47

    LPI-J: Unter Drogen hinterm Steuer

    Flurstedt (ots) - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und keine gültige Fahrerlaubnis - das war die gestrige Bilanz einer Verkehrskontrolle in Flurstedt. Kurz nach Mitternacht kontrollierte hier die Polizei einen 35-jährigen PKW-Fahrer. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Das Auto musste der 35-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:35

    LPI-J: Kellereinbruch in Weimar

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Keller im Norden von Weimar eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Außentür auf und begaben sich dann zu den einzelnen Kellerabteilen. Diese wurden ebenfalls aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. Insgesamt erbeuteten die Täter Wertsachen im Wert von über 500 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren