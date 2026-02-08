Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch am Tage

Weimar (ots)

Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Magdala gerufen. Hier verschaffte sich der bislang unbekannte Täter im Laufe des Vormittages Zutritt zum Einfamilienhaus über ein gekipptes Kellerfenster. Folglich ist man durch den Kellerbereich in den Wohnbereich gelangt und durchwühlte auf allen Etagen mehrere Schränke und Schubladen. Der oder die unbekannten Täter konnten diversen Goldschmuck im Wert von rund 2800,00 EUR entwenden und entfernten sich wieder durch den Keller aus dem Gebäude. Anwohner aus Magdala, welche am Freitagvormittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 036438820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell