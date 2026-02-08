PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch am Tage

Weimar (ots)

Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Magdala gerufen. Hier verschaffte sich der bislang unbekannte Täter im Laufe des Vormittages Zutritt zum Einfamilienhaus über ein gekipptes Kellerfenster. Folglich ist man durch den Kellerbereich in den Wohnbereich gelangt und durchwühlte auf allen Etagen mehrere Schränke und Schubladen. Der oder die unbekannten Täter konnten diversen Goldschmuck im Wert von rund 2800,00 EUR entwenden und entfernten sich wieder durch den Keller aus dem Gebäude. Anwohner aus Magdala, welche am Freitagvormittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 036438820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:02

    LPI-J: Einbruch bei Abwesenheit

    Weimar (ots) - Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch nach Legefeld gerufen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit sich in Abwesenheit der 95-jährigen Hauseigentümerin Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Durch Aufhebeln der Glastür am Wintergarten gelangte der bislang unbekannte Täter in das Innere des Hauses und durchlief nachfolgend das gesamte Gebäude. Auf welche Höhe sich das Beutegut beläuft ist derzeit noch ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 06:33

    LPI-J: E-Scooter unter BtM-Einfluß geführt

    Jena (ots) - Bei der Kontrolle eines E-Scooter Fahrers am 06.Februar 2026 gegen 17:30 Uhr in Kahla, Saale Holzland Kreis, wurde bei dem 43-jährigen Fahrer festgestellt, daß er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 19:00

    LPI-J: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen am 07.02.2026 in Jena

    Jena (ots) - Am 7. Februar 2026 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz zur Absicherung einer angemeldeten Versammlung in Jena durch. Thematisch bezog sich die Versammlung auf das vom Anmelder geschilderte Motto "Von Jena bis Budapest: Grenzenlose Solidarität gegen Rechten Terror und autoritären Kapitalismus - Freiheit für Maja". Die LPI Jena handelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren