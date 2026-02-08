Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in der Johannisstraße

Jena (ots)

Am 07.02.26 erhielt die Polizei Jena Kenntnis von einer Sachbeschädigung am Döner-Imbiss Johannisstraße Ecke Jenergasse. Hier soll eine unbekannte männliche Person zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr die dortigen Sonnenschirme demoliert haben. In der weiteren Folge entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Lt. Angaben des Zeugen wirkte dieser während der Tatausführung alkoholisiert.

Sollten Sie zum Sachverhalt und der Identität des Täters ergänzende Angaben machen können, so melden sie sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641-810 unter Angabe des Aktenzeichens ST/0032854/2026.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell