Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/Ringingen - Beifahrerin tödlich verunglückt

Am Freitag stießen auf der L240 zwischen Schelklingen und Ringingen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Ulm (ots)

Um 11.30 Uhr fuhr ein Kleintransporter-Fahrer auf der L240 von Schelklingen in Richtung Ringingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Opel Vivaro in einem Waldstück auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 57-Jähriger mit einem Skoda Fabia entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Straßenmeisterei rückten aus. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe und Reanimationsmaßnahmen des Notarztes verstarb die 81-jährige Beifahrerin im Skoda noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrer sowie der Beifahrer im Kleintransporter kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken. Die Landstraße musste aufgrund des großen Trümmerfeldes voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell und voraussichtlich noch weitere ein bis zwei Stunden an (Stand: 14.15 Uhr). Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

++++0323801

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell