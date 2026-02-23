Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) NACHTRAG Erbach/Ringingen - Am Freitag stießen auf der L240 zwischen Schelklingen und Ringingen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Ulm (ots)

Wie berichtet, kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall bei Erbach-Ringingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6220946).

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachter beauftragt.

Da beide Insassen des Opels mit schweren Verletzungen in eine Klinik kamen, war zunächst unklar, wer zur Unfallzeit am Steuer des Transporters saß. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Laupheim ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher um einen 39-jährigen Mann handelt. Als Beifahrer befand sich ein 22-Jähriger in dem Opel Kleintransporter.

++++0337399 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell