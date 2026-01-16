LPI-G: DJ Equipment gestohlen
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 10.01.2026 und dem 15.01.2026 brach ein unbekannter Täter in das Kellerabteil eines 66-Jährigen in der Straße der DSF in Zeulenroda ein und stahl daraus DJ-Equipment im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF)
