LPI-G: DJ Equipment gestohlen

Altenburg (ots) - Schmölln. Am Dienstag, den 14.01.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Bergstraße (B 7) in Schmölln zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Bergstraße in Richtung Ronneburger Straße. Dabei übersah die Fahrerin ein 8-jähriges Mädchen, das dort gerade den Fußgängerüberweg überquerte und erfasste es mit ihrem ...

mehr