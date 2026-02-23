Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(RT)(SIG) Riedlingen/Bad Schussenried/Münsingen/Bad Saulgau- Landkreisübergreifender Beutezug

Einen Ermittlungserfolg konnten die Polizeien Bad Schussenried,Münsingen und Bad Saulgau verzeichnen

Rund drei Wochen nach den Taten in Selbstbedienungsläden wurden die Täter nun dingfest gemacht. Die 25- und 26-jährigen Männer sollen für neun Diebstähle und Einbrüche verantwortlich sein.

Die gute Zusammenarbeit zwischen den Polizeipräsidien Reutlingen, Ravensburg und Ulm führte zu diesem Ermittlungserfolg. Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6204977 ) hatten sich am Wochenende des 23. und 24. Januar im Raum Riedlingen und Bad Schussenried Unbekannte in Selbstbedienungsläden unrechtmäßig bedient. Das war wohl im selben Tatzeitraum auch im Raum Münsingen der Fall. In zwei Hofläden in Magolsheim und Böttingen, Landkreis Reutlingen, sind die zunächst unbekannten Männer gewaltsam eingedrungen und hatten sich an den Kassen bedient. Die Beiden hatten nicht, wie eigentlich üblich für die Waren bezahlt, sondern sie hatten die Kassen aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. Die Einbrecher flüchteten, konnten aber anhand der guten Bilder der Überwachungskamera schnell ermittelt werden. Auch bei den drei Taten im Raum Riedlingen und Bad Schussenried wurden die beiden Tatverdächtigen gefilmt. Das sprach sich in Polizeikreisen schnell herum und die Ermittler kamen den beiden jungen Männern im Alter von 25 und 26 Jahren schnell auf die Schliche. Die Tatverdächtigen sollen wohl anhand der guten Lichtbilder auch für vier Taten im Landkreis Sigmaringen verantwortlich sein. Denn dort sollen sie an dem besagten Wochenende (23./24.1.26) mit selbem modus operandi in vier SB-Läden in Bad Saulgau und Ostrach eingebrochen sein. Bei Durchsuchungsmaßnahmen am 12.2. am Wohnsitz im Raum Ulm stießen die Ermittler auf entsprechende Beweismittel. Da nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ravensburg keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun wegen neun Taten verantworten. Wie hoch der tatsächlich entstandene Schaden und das erlangte Diebesgut ist, muss die Polizei Bad Schussenried noch ermitteln.

