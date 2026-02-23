PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Von der Straße abgekommen
Am Sonntag geriet ein BMW ins Schleudern.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem BMW von Oggenhausen in Richtung Giengen. In einem kurvigen Bereich verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte auf der nassen Fahrbahn. Der BMW kam nach links von der Straße ab. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

