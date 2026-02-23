Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alarmanlage vereitelt Einbruchsversuch

Ebertsheim (ots)

Beim Versuch eine Terrassentür aufzuhebeln wurde eine Alarmanlage ausgelöst und unbekannte Täter flüchteten vom Tatort. Dies ereignete sich gestern (22.02.26) gegen 18:50 Uhr im Ostring.

Haben Sie gestern in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet? Ihre Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell