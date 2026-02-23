Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Frau erkennt noch rechtzeitig Betrug

Mit einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Softwarefirma hatte eine 60-Jährige am Samstag Kontakt.

Am Nachmittag surfte die 60-Jährige im Internet. Sie bekam eine Warnmeldung auf ihrem Laptop. Ein Fenster öffnete sich und sie wurde aufgefordert, eine Telefonnummer des Störungsdienstes anzurufen. Die Frau rief die Nummer an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Softwareunternehmens. Die Userin schenkte dem Unbekannten Glauben. Der forderte für seine Dienste eine Zahlung von 500 Euro. Zudem bat der Betrüger um einen Fernzugriff auf den PC sowie andere Geräte. Noch bevor der Unbekannte eine Software installieren konnte, wurde die 60-Jährige misstrauisch und brach den Kontakt ab. Die Polizei Riedlingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem Schaden sei es bislang wohl nicht gekommen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt davor, Kennwörter, PINs oder TANs am Telefon oder online weiterzugeben. Dies sind persönliche Daten, die dem Schutz dienen. Nutzer sollten ihre Rechner mit einer aktuellen Virensoftware schützen und sich über Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Emails oder dem Surfen im Internet informieren. Die Polizei rät:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Zum Beispiel

Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten.

- Gewähren Sie einem Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren

Rechner, wie beispielsweise mit der Installation einer "Fernwartungs-Software". Wenn Sie bereits Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn

herunter.

- Ändern Sie über einen "nicht infizierten" Rechner unverzüglich

möglicherweise bekanntgewordene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das

"Fernwartungs-Programm" auf Ihrem Rechner löschen

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf,

deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein können.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits

durch Betrüger getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Firmennamen "Microsoft"

betrogen worden sein, können den Betrug oder den Versuch des Betrugs zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

