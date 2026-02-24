PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag (24.02) gegen 08:30 Uhr, kam es in der Nähe der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Darmstädter befuhr mit seinem Transporter die Zieglerstraße in nordwestliche Richtung. In Höhe der Kreuzung zur Ringstraße übersah er den von rechts kommenden Jungen auf seinem Fahrrad und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen und einen hinzugezogenen Notarzt versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Berichterstatter: Daum, POK (PSt. Pfungstadt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:57

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

    Darmstadt (ots) - Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers haben am Montag (23.2.), gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts, der Steuerfahndung sowie Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, drei Lokale im Stadtgebiet kontrolliert. Bei allen überprüften Lokalitäten gab es Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurde in einer Gaststätte in der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:37

    POL-DA: Bensheim: Rund 30 Wahlplakate beschädigt/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. Februar und Montagabend (23.02.) wurden im gesamten Stadtgebiet bisher etwa 30 Wahlplakate einer Partei beschädigt und zum Teil auch komplett entwendet. Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:15

    POL-DA: Büttelborn: In Gegenverkehr geraten/Verletzte und 35.000 Euro Schaden

    Büttelborn (ots) - Ein 36 Jahre alter Autofahrer geriet am Montagabend (23.02.), kurz vor 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 42 in Richtung Büttelborn etwa 300 Meter vor der Einmündung zur Landesstraße 3303 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Mann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 51 Jahre alten Frau. Sein Fahrzeug wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren