Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag (24.02) gegen 08:30 Uhr, kam es in der Nähe der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Darmstädter befuhr mit seinem Transporter die Zieglerstraße in nordwestliche Richtung. In Höhe der Kreuzung zur Ringstraße übersah er den von rechts kommenden Jungen auf seinem Fahrrad und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen und einen hinzugezogenen Notarzt versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Berichterstatter: Daum, POK (PSt. Pfungstadt)

