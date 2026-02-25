Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Festnahmen nach Schüssen vor Café: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dietzenbach / Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem Vorfall am 8. Februar vor einem Café in der Werner-von-Hilpert-Straße, bei dem es zu Schussabgaben gekommen sein soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6213568 - Meldung Nr. 8), hat die Polizei am Montag zwei dringend Tatverdächtige festgenommen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es am besagten Tag gegen 21.45 Uhr in einem Lokal zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Nachgang zu der verbalen Auseinandersetzung soll es zu Schussabgaben vor dem Café gekommen sein. Bei einem der Festgenommenen, einem 28-Jährigen, soll es sich um die Person handeln, die die Schüsse abgegeben hat. Der weitere Tatverdächtige, ein gleichaltriger Mann, soll an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Am späten Abend (23.02.) hatten Spezialkräfte der Polizei die Beschuldigten widerstandslos in Dietzenbach und Darmstadt festgenommen. Im Zuge von angeordneten Durchsuchungen der Wohnungen beider Festgenommener stellten die Beamten Beweismittel sicher, darunter mehrere scharfe Schusswaffen sowie ein Messer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurde beide Beschuldigten am Dienstag beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Ein Haftrichter verkündete dabei gegen beide die Untersuchungshaft, unter anderem wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz. Beide Beschuldigten sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Die weitere Aufklärung der Tathintergründe ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen, die neben des Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz unter anderem auch wegen des Vorwurfs der Bedrohung geführt werden.

Hinweis für Medienschaffende: Bitte richten Sie Fragen zu dieser Meldung an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach, E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de.

