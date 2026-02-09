POL-OF: Zeugen nach Unfällen gesucht; Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz: Unbekannter floh in schwarzem Audi; Verdacht ausgelegter Giftköder: Hund verstorben und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Bargeld, Wein und Laptop von Einbrechern mitgenommen - Offenbach

(cb) Mit mehreren tausend Euro Bargeld, etwa 20 bis 30 Flaschen Wein, einem Laptop und einer Gitarre flüchteten Einbrecher, nachdem sie in eine Gaststätte im Mainzer Ring (150er-Hausnummern) eingebrochen waren. Die Täter, so die bisherigen Ermittlungen, verschafften sich zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 9.50 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten des Lokals, wobei sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließen. Im Inneren nahmen die Unbekannten unter anderem das Bargeld und die Weinflaschen mit sich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

2. Versuchter Diebstahl von G-Klasse: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(fg) In der Salzburger Straße kam es in der Nacht zum Freitag zu einem versuchten Diebstahl einer Mercedes G-Klasse. Ein unbekannter Täter begab sich zu dem im Bereich der 30er-Hausnummern geparkten Wagen und versuchte bei diesem mit einem unbekannten Hebelwerkzeug sowohl die Fahrertür als auch die Beifahrertür gewaltsam zu öffnen. Trotz seiner Versuche, das Schloss beider Türen durch Aufhebeln zu beschädigen, gelang es dem Täter nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Der Eigentümer stellte den Diebstahlversuch am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, fest und verständigte die Polizei. An der roten G-Klasse entstand Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Salzburger Straße bemerkt oder kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Trickdieb ergaunerte sich Geldbeutel und hob Geld ab - Offenbach

(me) Unter einem Vorwand gelang es einem bislang unbekannten Ganoven, den Geldbeutel einer älteren Dame zu stehlen und später mit den darin enthaltenen Karten Geld abzuheben. Mutmaßlich beobachtete der Gauner die Seniorin und bot ihr in der Richard-Wagner-Straße (70er-Hausnummern) seine Hilfe an. Hierbei stibitzte er offenbar das Portemonnaie der Dame und hob wenig später etwa 3.000 Euro vom Konto der Offenbacherin ab, weshalb die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und des Computerbetrugs ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Hotline der Kriminalpolizei (069 8098-1234) entgegengenommen.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(fg) In der Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 72 ereignete sich am Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem der Lenker eines grauen Fahrzeugs nach einem Spurwechsel Schaden verursachte und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Der unbekannte Fahrer hatte sich in seinem Wagen zunächst parallel zu dem Hyundai i30 bewegt, als er plötzlich die Spur gewechselt haben soll. Durch die Kollision entstand an dem Hyundai ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend hielten die beiden Beteiligten an und führten ein kurzes Gespräch, ehe der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu benachrichtigen. Das flüchtige Fahrzeug wird als grau beschrieben und war mit einer polnischen Länderkennung versehen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Wagen machen können, sich zu melden. Insbesondere sind Angaben zum genauen Kennzeichen des grauen Fahrzeugs von Interesse. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

5. Jugendlicher bedroht und Bargeld abgezogen - Neu-Isenburg

(me) Einem Jugendlichen wurde am Sonntagnachmittag scheinbar Bargeld abgenommen - davor sollen ihn seine beiden Widersacher mit einem Messer bedroht haben. Gegen 16 Uhr wurde der junge Mann durch das Duo in einer Grünanlage im Bereich des Bahnhofs angesprochen. Nach dem Austausch von ein paar Worten hätte einer der beiden dem 16-Jährigen ein Messer vorgehalten und die Herausgabe der etwa 35 Euro an Bargeld gefordert. Nachdem sie ihre Beute erhalten hatten, seien die Übeltäter in unbekannte Richtung geflüchtet. Zu den beiden liegen der Polizei derzeit folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- zwischen 17 und 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß - dunkle Mütze, schwarze Jacke, buntes Messer

Täter 2:

- zwischen 17 und 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß - dunkle Haare, Kinnbart - graue Jacke

Hinweisgeber nehmen bitte mit der Kripo aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 Kontakt auf.

6. Auseinandersetzung in einer Kneipe endete mit mehreren Verletzten - Neu-Isenburg

(js) Am Samstagfrüh kam es gegen 2 Uhr in einer Bar in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, welche schließlich in einer Auseinandersetzung endete, bei der ein Messer sowie ein Baseball-Schläger zum Einsatz gekommen sein sollen. Die beiden Gäste im Alter von 33 und 37 Jahren trugen Verletzungen davon. Einer der Beteiligten wurde zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-1234 bei der Kripo Offenbach zu melden.

7. Schwarzer Audi angefahren: Wer hat etwas beobachtet? - Dreieich

(me) Bereits zwischen Mittwoch (4. Februar), 14.45 Uhr und Donnerstag (5. Februar), 13.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi durch einen anderen Wagenlenker in Mitleidenschaft gezogen. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher davon, weshalb die Beamten aus Neu-Isenburg nur nach diesem und Zeugen der Kollision suchen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Nordparks in der Robert-Bosch-Straße, möglicherweise beim Ein- oder Ausparken. Der Schaden an dem A5 mit OF-Kennzeichen beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Wache der Polizeistation ist für Hinweise unter der Telefonnummer 06102 2902-0 erreichbar.

8. Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz: Unbekannter floh in schwarzem Audi - Dietzenbach

(fg) Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem flüchtigen Fahrzeug im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Nähe eines Cafés in der Werner-Hilpert-Straße (einstellige Hausnummern) ereignet hat. Ein Unbekannter floh in einem schwarzem Audi mit OF-Kennzeichenschildern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht Zeugen. Anwohner hatten die Polizei alarmiert und von Streitigkeiten zwischen mehreren Personen vor dem dortigen Café berichtet. Am Tatort fanden Einsatzkräfte mithilfe eines Diensthundes später ein Projektil sowie zwei Hülsen, die auf eine Schussabgabe hinweisen. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der flüchtige Täter mit einer bis dato unbekannten Waffe mutmaßlich einmal in die Luft und einmal in eine angrenzende Grünfläche geschossen habe. Trotz intensiver Befragungen vor Ort konnte bislang keine geschädigte Person ermittelt werden; die angetroffene Personengruppe verhielt sich zudem unkooperativ.

Der flüchtige Täter, der eine helle Weste und eine dunkle Hose trug, wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß, gut gebaut, etwa 40 Jahre alt, kurze sowie dunkle Haare

Er sei zu Fuß in Richtung der Zulassungsstelle gelaufen, in den abgeparkten Audi gestiegen und davongefahren.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem schwarzen Audi mit der OF-Kennung sowie zu möglichen Zeugen, die etwas zum Vorfall oder zum flüchtigen Fahrzeug sagen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Römerstraße - Dietzenbach

(fg) Zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, kam es in der Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein am Fahrbahnrand (30er-Hausnummern) geparkter schwarzer VW Golf durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher soll mit einem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren sein und dabei den rechten Außenspiegel des Autos beschädigt haben, so die bisherige Feststellung der aufnehmenden Streifenbesatzung anhand des vorliegenden Schadensbildes. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

10. Verdacht ausgelegter Giftköder: Hund verstorben - Heusenstamm

(lei) Wegen des Verdachts ausgebrachter Giftköder hat die Polizei in Heusenstamm Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Ausgangspunkt dessen waren Mitteilungen zweier Hundehalter, die in den vergangenen Tagen mit ihren Vierbeinern im Bereich einer Grünfläche (zwischen "Im Wiesenring" und Niederröder Weg) unterwegs waren, wo beide Tiere offenbar etwas abseits des Weges gefressen hatten. Während ein Hund nach einer umgehenden tierärztlichen Behandlung keine weiteren Symptome zeigte, verstarb der andere Hund - den bisherigen Erkenntnissen zufolge mutmaßlich an einer Vergiftung. Informiert wurde die Polizei am Samstagmorgen durch das Herrchen des Hundes, der überlebte. Im Zuge der Absuche der geschilderten Örtlichkeit fand eine Polizeistreife an einem Feldweg Rückstände einer verdächtigen Substanz, die sichergestellt wurde. Die Beamten suchen nun die verantwortliche Person, die die mutmaßlichen Giftköder dort auslegte, und auch Zeugen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

11. Zeugensuche: Kunde beim Einkauf beklaut - Heusenstamm

(cb) Dem Kunden eines Einkaufsmarktes wurde am Freitag die Geldbörse aus seiner Umhängetasche geklaut. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr hielt sich der aus Obertshausen stammende Mann im Lebensmittelmarkt in der Werner-von-Siemens-Straße (einstellige Hausnummern) auf. Währenddessen trug er seine Umhängetasche am Körper, in welcher sich seine Geldbörse mit allerlei Karten befand. In einem günstigen und vor allem offenbar unbeobachteten Moment gelang es dem Langfinger, unbemerkt in die Tasche zu greifen und das Portemonnaie aus dieser zu entnehmen. Hinweisgeber melden sich bei den Ermittlern in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

12. Mann zog sich die Hose runter: Polizei sucht nach Zeugen - Obertshausen

(me) Circa 25 Jahre alt, bekleidet mit einer Mütze, einer schwarzen Jacke und einer Arbeitshose in der gleichen Farbe: So lässt sich ein Mann beschreiben, der sich Freitagmittag vor einer Dame entblößt haben soll. Gegen 14.50 Uhr parkte die Dame ihren Wagen in der Birkenwaldstraße (einstellige Hausnummern) und verweilte noch kurz in diesem. In diesem Moment erschien der junge Mann vor dem Auto der 37-Jährigen, zog kurzerhand seine Hose herunter und berührte sich selbst unsittlich. Kurz darauf verschwand der Übeltäter in Richtung der Schönbornstraße. Hinweise nehmen die Ermittler aus Offenbach über die Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

13. Schwarzer Hyundai angedotzt: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm suchen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königsberger Straße (einstellige Hausnummern) ereignete, Zeugen. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren schwarzen i20 mit FB-Kennzeichen am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, ab. Nur etwa 45 Minuten später kehrte sie zu ihrem Kleinwagen zurück und musste Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1.000 Euro feststellen. Vermutlich streifte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Hyundai und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Ermittler.

14. Zeugensuche nach Zusammenstoß beim Überholen - Seligenstadt

(me) Bereits am Mittwoch (4. Februar) kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang. Gegen 19 Uhr fuhr die Kolonne, bestehend aus den zwei späteren Verunfallten und zwei nicht beteiligten Fahrzeugen, auf der Landesstraße 3065 von Zellhausen in Richtung Seligenstadt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision zwischen einem KIA-Lenker, der offenbar gerade dabei gewesen war, ein anderes Auto zu überholen und einer ebenfalls zum Überholen ausscherenden Mercedes-Fahrerin. Der Schaden an den beiden Wagen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0).

14. Opel Adam zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen - Seligenstadt

(me) Wer zerkratzte den grauen Kleinwagen? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Seligenstadt und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Opel wurde am Samstag, gegen 22 Uhr, in der Würzburger Straße (10er-Hausnummern) abgestellt. Am Sonntag, gegen 11 Uhr, wurden die Beschädigungen in Form von Kratzern auf der linken Fahrzeugseite festgestellt. Die Reparaturkosten dürften sich auf mehr als 2.000 Euro belaufen. Zeugen können sich auf der Wache der Station (06182 8930-0) melden.

15. Nach Einbruch: Diebe erbeuteten Schmuck - Mainhausen

(me) Langfinger konnten am Samstagabend Schmuck im Wert von knapp 15.000 Euro erbeuten, nachdem diese in ein Wohnhaus eingebrochen waren. Offenbar durch das gewaltsame Aufhebeln einer Kellertür gelangten die Einbrecher in das Reihenhaus in der Röhrigstraße und durchsuchten dieses hiernach nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute und einem angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro machten sie sich hiernach auf und davon. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) melden.

Offenbach, 09.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

