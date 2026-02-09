PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahndung nach Geldautomatensprengung

Nidderau (ots)

(lei) Enormer Sachschaden ist am frühen Montagmorgen in einem Einkaufszentraum im Gehrener Ring entstanden, nachdem es dort zu einer Geldautomatensprengung gekommen war. Von einem Sicherheitsdienst wurde die Polizei über die Tat informiert, die sich gegen 3.20 Uhr ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler machten sich zwei bislang unbekannte Täter zuvor an der SB-Stelle zu schaffen. Kurz darauf kam es zu einer Explosion, ehe einer der Täter den Vorraum betrat.

Ob weitere Mittäter beteiligt waren und ob Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Über Verletzte liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen, wobei auch benachbarte Geschäfte in Mitleidenschaft wurden. Zur Beurteilung der Gebäudestatik wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der nach erster Einschätzung keine akute Gefahr feststellte. Derzeit sind Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort, um die Spurensicherung der Kriminalpolizei zu unterstützen.

Die Beamten bitten nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:00

    POL-OF: Zeugen gesucht: Unbekannte warfen mehrfach Eier gegen Wohnhaus

    Hainburg (ots) - (lei) Auf mehrere tausend Euro werden der entstandene Sachschaden sowie die Reinigungskosten geschätzt, die bislang unbekannte Täter jüngst in Klein-Krotzenburg verursachten. In der Nacht zu Sonntag bewarfen sie gleich zweimal ein Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße (30er-Hausnummern) mit rohen Eiern und verschmutzten dabei die Fassade ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 09:09

    POL-OF: Mehrere Verstöße nach Verfolgungsfahrt festgestellt

    Hanau - Rodenbach (ots) - Gegen 3.30 Uhr sollte in Hanau im Bereich der Leipziger Straße ein blauer Fiat Punto mit Hanauer Kennzeichen aufgrund eines technischen Defekts an der Beleuchtung von der Polizei kontrolliert werden. Der 20-jährige Fahrer gab jedoch Gas und ignorierte mehrere rote Ampeln. Zudem schaltete er während seiner Flucht in Richtung Rodenbach die Lichter seines Fahrzeugs aus. Im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren