Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahndung nach Geldautomatensprengung

Nidderau (ots)

(lei) Enormer Sachschaden ist am frühen Montagmorgen in einem Einkaufszentraum im Gehrener Ring entstanden, nachdem es dort zu einer Geldautomatensprengung gekommen war. Von einem Sicherheitsdienst wurde die Polizei über die Tat informiert, die sich gegen 3.20 Uhr ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler machten sich zwei bislang unbekannte Täter zuvor an der SB-Stelle zu schaffen. Kurz darauf kam es zu einer Explosion, ehe einer der Täter den Vorraum betrat.

Ob weitere Mittäter beteiligt waren und ob Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Über Verletzte liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen, wobei auch benachbarte Geschäfte in Mitleidenschaft wurden. Zur Beurteilung der Gebäudestatik wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der nach erster Einschätzung keine akute Gefahr feststellte. Derzeit sind Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort, um die Spurensicherung der Kriminalpolizei zu unterstützen.

Die Beamten bitten nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell