Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Unbekannte warfen mehrfach Eier gegen Wohnhaus

Hainburg (ots)

(lei) Auf mehrere tausend Euro werden der entstandene Sachschaden sowie die Reinigungskosten geschätzt, die bislang unbekannte Täter jüngst in Klein-Krotzenburg verursachten. In der Nacht zu Sonntag bewarfen sie gleich zweimal ein Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße (30er-Hausnummern) mit rohen Eiern und verschmutzten dabei die Fassade erheblich. Der erste Vorfall ereignete sich zwischen 22 und 23 Uhr. Eine weitere Wurfattacke folgte gegen 1.30 Uhr, wobei hier unmittelbar danach mehrere Personen, augenscheinlich Jugendliche, beobachtet wurden, die in Richtung Ludwig-Erhard-Straße davonrannten. Bereits eine Woche zuvor - ebenfalls in der Nacht zu Sonntag (01.02.) - war die Hauswand Ziel eines solchen Bewurfs geworden.

Die Hintergründe der Taten sind bislang unklar und Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung; auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird jetzt geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verantwortlichen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

