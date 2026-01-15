PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger fährt ohne Ticket und stiehlt wiederholt

Magdeburg / Halle (ots)

Am 14. Januar 2026 um 07:37 Uhr wurde ein Fahrgast im Zug von Hannover nach Magdeburg ohne erforderlichen Fahrschein festgestellt. Nach erfolgter Mitnahme zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg konnte die Identität des polnischen Staatsangehörigen zweifelsfrei festgestellt werden. Bei der erfolgten Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnten die Bundespolizisten zudem neuen Modeschmuck im Gesamtwert von rund 370 Euro fest und sicherstellen. Der 30-Jährige wurde belehrt und erhielt Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls. Damit nicht genug, entwendete derselbe Mann um 18:45 Uhr Schmuckstücke aus einem Ladengeschäft im Hauptbahnhof Halle (Saale) und versuchte zu flüchten. Dies konnte von einer eingesetzten Streife der Bundespolizei allerdings verhindert werden. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen auf dem Bundespolizeirevier wurde weiteres vermeintliches Diebesgut aus insgesamt drei Ladengeschäften im Hauptbahnhof Halle (Saale) fest- und sichergestellt. Demnach leiteten die Bundespolizisten an diesem Tag ein zweites Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

